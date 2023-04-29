Романцев высказался о конфликте Дзюбы и Семака

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался об эпизоде, когда нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку наставнику петербургского «Зенита» Сергею Семаку.

«У нас иногда обсуждают и то, что замененный, покидая поле, не пожал руку тренеру. Ну и что? Случалось, я тоже не делал этого, когда менял футболиста. Эта история не стоит выеденного яйца», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что поединок между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился поражением «железнодорожников» со счетом 0:2.

После 24 туров москвичи занимают десятое место в турнирной таблице, а питерцы находятся на первой строчке.