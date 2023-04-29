Путин поздравил ЦСКА со 100-летием

Президент России Владимир Путин поздравил московский футбольный клуб ЦСКА со столетием.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас со 100-летним юбилеем легендарного ЦСКА. Ещё раз с праздником! От души желаю коллективу и ветеранам ЦСКА здоровья, успехов и удачи», - приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.

Официальной датой основания ЦСКА считается 29 апреля 1923 года. После 24 туров Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова набрали 45 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.

Ближайший матч «армейцы» проведут против грозненского «Ахмата» в рамках 25-го тура чемпионата страны.