Батчи: «Не думаю сейчас о российском гражданстве»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи высказался на тему возможного получения им российского гражданства.

24-летний анголец признался, что пока не задумывался о получении российского гражданства. При этом Батчи не исключил возможное оформление паспорта в будущем.

«Не думаю об этом сейчас, ха-ха! Но в будущем — посмотрим», — приводит слова Батчи Sport24.

Напомним, ранее российское гражданство получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

Батчи выступает за «Краснодар» с осени прошлого года. В составе «быков» полузащитник успел провести 13 матчей, забить три гола и отдать две результативные передачи.