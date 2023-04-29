Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Батчи: «Не думаю сейчас о российском гражданстве»

29 Апреля 2023 • 11:45 Комментировать
Краснодар
...
Урал
Через 6 ч. 34 мин.

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи высказался на тему возможного получения им российского гражданства.

24-летний анголец признался, что пока не задумывался о получении российского гражданства. При этом Батчи не исключил возможное оформление паспорта в будущем.

«Не думаю об этом сейчас, ха-ха! Но в будущем — посмотрим», — приводит слова Батчи Sport24.

Напомним, ранее российское гражданство получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.  

Батчи выступает за «Краснодар» с осени прошлого года. В составе «быков» полузащитник успел провести 13 матчей, забить три гола и отдать две результативные передачи.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Жоау Батчи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.04.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
6.00 4.20 1.57
Видео
29.04.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.15 3.45 2.32
Видео
29.04.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Урал Урал
1.72 4.00 4.80
Видео
29.04.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
1.87 3.75 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Апреля
12:23 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Промес 100% усилит «Спартак» в матче с «Ростовом»
12:22 · Россия. Премьер-лига
Федотов – о «Сочи»: «Там осталась часть души»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Проиграть можно любой команде, но «Динамо» проиграло «Факелу» бесхарактерно»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Педриньо возвращается в «Локомотив» официально
12:02 · Россия. Премьер-лига
Прудников – о «Спартаке» в игре с «Ростовом»: «Главное, чтобы сзади был «ноль», а там уж мяч-то забьют»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Карпин против «Спартака»? Не думаю, что это уже так принципиально»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Романцев высказался о конфликте Дзюбы и Семака
11:48 · Россия. Премьер-лига
Путин поздравил ЦСКА со 100-летием
11:45 · Россия. Премьер-лига
Батчи: «Не думаю сейчас о российском гражданстве»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв поздравил ЦСКА со столетием
11:30 · Россия. Премьер-лига
Стали известны сроки восстановления игрока «Крыльев Советов» Костанцы
11:21 · Россия. Премьер-лига
Романцев рассказал, что думает о системе ВАР
11:13 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев считает, что в матче «Спартака» и «Ростова» победителя не будет
11:02 · Россия. Премьер-лига
Кержаков объяснил, почему не получил вызов в сборную России
10:58 · Россия. Премьер-лига
Червиченко — про Абаскаля: «Держаться наверху с Классеном и Дуарте — это почти подвиг»
Все новости
Рекомендуем