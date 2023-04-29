Пономарёв поздравил ЦСКА со столетием

Экс-футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поздравил «армейский» клуб со столетием.

«У клуба много успехов. Я бы прежде всего пожелал здоровья всем ветеранам. Конечно, хочется пожелать всем командам успешного выступления. Самое главное, всем здоровья», - приводятся слова Пономарёва на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что официальной датой основания ЦСКА считается 29 апреля 1923 года.

После 24 туров чемпионата России «армейцы» набрали 45 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.