Романцев рассказал, что думает о системе ВАР

Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, как относится к системе видеоповторов (ВАР).

«Все новое, как правило, тяжело приживается. Сама идея хорошая. Но то, как она претворяется в жизнь, пока принимается болезненно», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 29 апреля, «Спартак» проведет поединок против «Ростова» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 19:30 по столичному времени.

Перед сегодняшним матчем «красно-белые» занимают третье место, а ростовчане находятся на второй строчке.