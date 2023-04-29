Федотов ответил, вернётся ли Языджи в ЦСКА

Рулевой московского ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на информацию о возможном возвращении в команду турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

«Тема подогревается непонятно кем и зачем. Игрок принадлежит «Лиллю», арендован «Трабзонспором». Не существует опции, предписывающей ему вернуться в ЦСКА», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что арендное соглашение Языджи с «Трабзонспором» рассчитано до конца июня. В нынешнем сезоне Юсуф провел 20 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами.

За ЦСКА турок выступал с января по июнь 2022 года. В составе московского коллектива хавбек забил восемь голов и отдал два ассиста в 12 играх.