Уилкшир - об игре «Динамо»: «Это не уровень, мне очень грустно»

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир дал комментарий относительно поражения «бело-голубых» от воронежского «Факела» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Столичный коллектив проиграл со счетом 0:2.

«Очередной разочаровывающий результат. Но больше разочаровывает игра команды. Даже близко это не уровень того, как «Динамо» должно играть. Мне очень грустно за всех болельщиков», - передает слова Уилкшира издание «Спорт-Экспресс».

После 25 проведенных матчей динамовцы с 39 набранными баллами занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.