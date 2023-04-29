Романцев высказался о значимости Промеса для «Спартака»

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о зависимости «красно-белых» от нидерландского нападающего Квинси Промеса.

«Что касается значимости Промеса для «Спартака», то она не настолько велика, чтобы говорить о зависимости. К сожалению, он не всегда стабилен. Хотя на право считаться одним из лидеров «красно-белых» уже наиграл», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Промес провел 21 поединок, записав на свой счет 17 забитых мячей и шесть результативных передач.

После 25 туров чемпионата страны «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.