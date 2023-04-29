Андронов предложил прогноз на матч «Спартак» - «Ростов»

Футбольный комментатор Алексей Андронов высказался касательно предстоящего поединка между московским «Спартаком» и «Ростовом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

«И у тех, и у других существуют проблемы с обороной. «Ростов» умеет закрываться, но далеко не всегда это успешно получается, поэтому я выберу вариант «обе забьют» в этом матче», - приводятся слова комментатора на страницах издания «РБ Спорт».

Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 29 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.