Генич дал прогноз на матч «Спартак» - «Ростов»

В центральном матче 25-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле примет «Ростов». Своими ожиданиям от поединка поделился комментатор Константин Генич.

«В атаке «Спартак» с возвращением Промеса, конечно, получил мощную точку в завершение. Я думаю, здесь должны быть голы. Мой вариант на эту встречу – «обе забьют и тотал больше 2,5», - передает слова Константина издание «РБ Спорт».

Матч «Спартак» - «Ростов» состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 29 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, а «Ростов» - второе.