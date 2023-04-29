Прогноз на матч «Оренбург» - «Пари НН» от Бубнова

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по поводу предстоящего матча 25-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Пари НН».

«3:1. «Оренбург» крупно и уверенно победил в Воронеже, что удается далеко не всем. Дома команда Лички и вовсе обычно смотрится очень мощно. У «Пари НН» и близко нет такой атаки», - цитирует Бубнов издание Sportbox.

Матч пройдет в Оренбурге завтра, 30 апреля. В преддверии этого поединка хозяева занимают восьмое место в турнирной таблице, а гости располагаются на 13-й строчке.