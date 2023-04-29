Камоцци: «Матч со «Спартаком» - один из самых важных для Карпина»

Франко Камоцци, который ранее являлся советником экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался насчет предстоящего поединка между «красно-белыми» и «Ростовом».

«Всегда надеюсь, что «Спартак» победит. Но думаю, что для Валерия Карпина этот матч - один из самых важных в этом сезоне», - передает слова Камоцци издание «Спорт-Экспресс».

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 29 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают третье место в таблице, а гости находятся на второй строчке.