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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гонгадзе рассказал, ждет ли вызова в сборную России

29 Апреля 2023 • 08:27 Комментировать

Форвард воронежского «Факела» Георгий Гонгадзе, оформивший дубль во вчерашнем матче 25-го тура Премьер-лиги против московского «Динамо» (2:0), высказался касательно возможного вызова в сборную России.

«Мне еще нужно много работать, чтобы получить вызов в сборную России. В нашей стране много хороших нападающих, с которыми приходится конкурировать и доказывать свою состоятельность», - передает слова Гонгадзе издание Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний нападающий провел 23 поединка. Гонгадзе отметился девятью забитыми мячами (пять – с пенальти) и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Георгий Гонгадзе
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