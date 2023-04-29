Гонгадзе рассказал, ждет ли вызова в сборную России

Форвард воронежского «Факела» Георгий Гонгадзе, оформивший дубль во вчерашнем матче 25-го тура Премьер-лиги против московского «Динамо» (2:0), высказался касательно возможного вызова в сборную России.

«Мне еще нужно много работать, чтобы получить вызов в сборную России. В нашей стране много хороших нападающих, с которыми приходится конкурировать и доказывать свою состоятельность», - передает слова Гонгадзе издание Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний нападающий провел 23 поединка. Гонгадзе отметился девятью забитыми мячами (пять – с пенальти) и двумя результативными передачами.