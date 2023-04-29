Гендиректор «Динамо» высказался о стычке Шунина и Скопинцева

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о стычке между вратарем команды Антоном Шуниным и защитником Дмитрием Скопинцевым.

«Момент между Антоном и Димой некрасивый. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы уже поговорили с Шуниным, но наш разговор останется между нами», - передает слова руководителя издание «Р-Спорт».

Напомним, что «Динамо» встречалось с воронежским «Факелом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Московский коллектив потерпел домашнее поражение со счетом 0:2.

После 25 туров «бело-голубые» набрали 39 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.