Салихова - о столетии «Динамо»: «Выходит голкипер «Спартака» Свинов и праздник отправляется в Воронеж»

Зарема Салихова, которая является женой экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение «Динамо» от воронежского «Факела» в поединке 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Колоссальный бюджет на пиар, подобран удобный соперник на столетие. Но выходит вратарь «Спартака» Илья Свинов, и праздник оправляется в Воронеж! Только не меняйте Йокановича», - передает слова Заремы издание «Спорт-Экспресс».

«Динамо» потерпело домашнее поражение со счетом 0:2. Оба гола в составе гостей забил Георгий Гонгадзе.

После 25 туров московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.