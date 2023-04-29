Бубнов сделал прогноз на матч «Локомотив» - «Химки»

В матче 25-го тура Российской премьер-лиги столичный «Локомотив» встретится с подмосковными «Химками». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:0. «Химки» с приходом Талалаева выглядят интересно, но «Локомотив» станет для них настоящей проверкой. Если не будет недооценки, то хозяева возьмут свое», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.

Матч «Локомотив» - «Химки» состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве завтра, 29 апреля. В преддверии этой встречи «железнодорожники» занимают десятое место в турнирной таблице, а гости располагаются на предпоследней строчке.