Стрепетов высказал мнение о матче «Крылья Советов» - «Зенит»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов высказался насчет предстоящего поединка между «сине-бело-голубыми» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 25-го тура Премьер-лиги.

«Самарцы сделают все, чтобы порадовать своих болельщиков и огорчить поклонников «Зенита». Но петербуржцы должны продолжать поступательное движение. «Зенит» приедет в Самару нацеленным только на победу», - передает слова Стрепетова издание «РБ Спорт».

Поединок «Зенита» против «Крыльев Советов» состоится в субботу, 29 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.