Петржела оценил тренерский потенциал Кержакова

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался касательно тренерского потенциала российского тренера Александра Кержакова. В начале апреля специалист покинул пост рулевого кипрской «Кармиотиссы».

«Саша - умничка. Хороший парень, но молодой. С тренерской карьерой ему немного не везет, но потенциал отличный. Когда-нибудь он будет работать в «Зените» и завоюет титул. Я уверен», - передает слова Петржелы издание Sport24.

Напомним, что в чемпионате России Кержаков поработал в «Томи» и «Пари НН».

«Зенит» в настоящий момент возглавляет Сергей Семак. Команда уверенно движется к пятому чемпионскому титулу подряд.