Бывший игрок «Спартака» покорил главный пик Чехии с... обнажённым торсом

Андре Шюррле, бывший игрок московского «Спартака» и чемпион мира 2014 года, после завершения игровой карьеры увлекся новым видом спорта - так называемым Вим Хоф, один из самых непростых видов закалки собственного тела.

В рамках этого занятия Шюррле покорил пик Снежка - самую высокую гору Чехии, высотой в 1603 метра. Это, конечно, не Джомолунгма (которая в 5 с половиной раз выше), но необычность методики заключается в том, что восхождение Шюррле совершал с... обнаженным торсом.

- Последние минуты были очень непростыми, ветер дул со скоростью в 100 км/час, снег с дождем... Что я узнал... мое тело сильнее, чем я думал! И теперь мне кажется, что я могу все, - описал свой опыт Шюррле.