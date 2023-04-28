Агент Оздоева: «Если бы его вызвали, он бы поехал в сборную»

Агент российского хавбека «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев высказался на тему непопадания своего клиента в сборную России.

«Если бы вызвали, то он поехал бы, а так, смешно ковыряться в причинах его невызова. Это неэтично, да и футболисты никогда не спрашивают, почему меня не вызвали в сборную», - цитирует Гаргаева Metaratings.

Напомним, Оздоев – один из ключевых игроков своего турецкого клуба. Под руководством Андреа Пирло россиянин смог забить в текущем сезоне пять голов.

Завтра его клуб сыграет с «Антальяспором» дома и имеет неплохие шансы на три очка.

Ранее Гаргаев рассказал о клубе из Франции, куда мог отправиться Оздоев.