В агентстве NG Soccer в комментарии для сетевого издания «ЕвроФутбол.Ру» опровергли недавнюю информацию о том, что вингер столичного «Торпедо» Жажа имеет проблемы с дисциплиной и поэтому не играет.

«Жажа не играет из-за проблем с дисциплиной? Мы видели такие такие новости, но они не соответствуют действительности. У Жажи нет проблем с дисциплиной. Больше мы пока не можем ничего сказать» - заявили нам в агентстве.

Ранее сообщалось, что молодого бразильца отстранили от команды по дисциплинарным причинам. В последний раз на поле в составе «автозаводцев» Жажа появлялся 8 апреля – в тот день «Торпедо» обыграло в «Лужниках» воронежский «Факел».