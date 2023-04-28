Игрок «Зенита» вызван на молодёжный чемпионат мира

В скором времени в Аргентине стартует молодёжный чемпионат мира. Бразильская конфедерация футбола огласила список футболистов, которые вызваны в команду в возрастной категории до 20 лет.

В список попал 21 игрок, в частности защитник «Зенита» Роберт Ренан.

Молодёжная сборная Бразилии начнёт подготовку к чемпионату мира 8 мая. Сам турнир стартует 20 числа. Бразильская команда попала в группу D, где её соперниками будут команды Италии, Нигерии и Доминиканской республики.

Напомним, что Роберт Ренан перебрался в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Поговаривают, 19-летний игрок уже находится на радаре «Реала».