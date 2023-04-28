Ловчев оценил уровень судейства в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев дал комментарий по поводу судейства в Российской премьер-лиге.

Ловчев считает уровень судейства таким же низким, как уровень оборонительных игроков команд из чемпионата России.

«Наше судейство можно сравнить с уровнем защитников в Премьер-лиге. Всё на низком уровне. Им добавили VAR, но, когда вся страна смотрит на то, как очевидные пенальти не ставят, а неочевидные дают без доли сомнений, мне становится трудно это объяснить, кроме как очень низким качеством судейства. Да и в целом российский футбол сейчас контрафактный», - высказался Ловчев, чьи слова на своих страницах приводит «RT на русском».

Стоит сказать, что тема судейства в российском футболе остаётся достаточно острой. Практически после каждого тура РПЛ в футбольной среде обсуждают спорные решения рефери.

Добавим, что на текущий момент лидером Премер-лиги России является «Зенит». Второй «Ростов» отстаёт от питерцев на девять очков, а третий «Спартак» - на десять.