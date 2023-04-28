Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «В РПЛ в следующем сезоне жду жесточайшую борьбу за чемпионство между 5-6 командами» эксклюзив

28 Апреля 2023 • 19:03 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», уверен, что в новом сезон «Зениту» будет непросто выиграть чемпионат России. Об этом Стипиди заявил в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- На сегодняшний день в нашем футболе оформляются пять-шесть серьёзных команд, где играют сильные молодые футболисты. Поэтому в новом сезоне «Зениту» придётся очень тяжело, это сто процентов. И я даже больше могу сказать: не уверен, что он выиграет следующий чемпионат. Жду в нём жесточайшей борьбы за золото между несколькими командами. «Локомотив», я думаю, будет играть не хуже, чем этой весной. Если «Краснодар» усилит нужные позиции, то имеет хорошие перспективы. «Спартак» – то же самое. ЦСКА – приличная команда с серьёзным тренером. Да и «Динамо» не надо списывать со счетов. А «Ростов», вы что, думаете, будет кому-то раздаривать очки? Там прекрасная плеяда молодых ребят. Плюс «Урал» и «Крылья Советов» доставят всем много проблем, спуску не дадут, просто с ними никому не будет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.04.23 в 20:00
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
1.54 4.20 6.60
Видео
29.04.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
6.00 4.20 1.57
Видео
29.04.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.15 3.45 2.32
Видео
29.04.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Урал Урал
1.72 4.00 4.80
Видео
29.04.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
1.87 3.75 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:28 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Дома «Ахмат» всегда создает проблемы ЦСКА»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Защитника «Ахмата» прооперируют в Риме
19:14 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Игра «Спартака» и «Ростова» не будет решающей в борьбе за серебро»
19:08 · Россия. Премьер-лига
Балахнин считает, что игра «Спартака» и «Ростова» не выявит обладателя серебра РПЛ
19:02 · Россия. Премьер-лига
Воспитанник «Локомотива» Миронов назвал кумиров детства
18:57 · Россия. Премьер-лига
Смолов – в атаке «Динамо» на матч с «Факелом»
18:56 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Миронов: «Со «Спартаком» будет главный матч сезона, но не решающий»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Селюк поделился смелым прогнозом на матч «Ахмата» и ЦСКА
18:41 · Россия. Премьер-лига
Кечинов рассказал, чего ждёт от «Спартака» в матче с «Ростовом»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Соскучился по гулу трибун, хоть бери с собой магнитофон и записывай»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Масалитин допустил, что ЦСКА может потерять очки с «Ахматом»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Представитель Кики высказался насчёт слухов об «Урале» эксклюзив
18:14 · Россия. Премьер-лига
Березовский считает, что без Малкома и Клаудиньо уровень РПЛ упадёт
18:05 · Россия. Премьер-лига
Березовский – о ситуации с Малкомом и Клаудиньо: «Для «Зенита» чуть осложнится ситуация»
Все новости
Рекомендуем