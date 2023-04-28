Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», уверен, что в новом сезон «Зениту» будет непросто выиграть чемпионат России. Об этом Стипиди заявил в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- На сегодняшний день в нашем футболе оформляются пять-шесть серьёзных команд, где играют сильные молодые футболисты. Поэтому в новом сезоне «Зениту» придётся очень тяжело, это сто процентов. И я даже больше могу сказать: не уверен, что он выиграет следующий чемпионат. Жду в нём жесточайшей борьбы за золото между несколькими командами. «Локомотив», я думаю, будет играть не хуже, чем этой весной. Если «Краснодар» усилит нужные позиции, то имеет хорошие перспективы. «Спартак» – то же самое. ЦСКА – приличная команда с серьёзным тренером. Да и «Динамо» не надо списывать со счетов. А «Ростов», вы что, думаете, будет кому-то раздаривать очки? Там прекрасная плеяда молодых ребят. Плюс «Урал» и «Крылья Советов» доставят всем много проблем, спуску не дадут, просто с ними никому не будет.