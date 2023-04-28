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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У Дзюбы много предложений помимо «Локомотива»

28 Апреля 2023 • 17:55 Комментировать (1)

Артём Дзюба хорошо показывает себя в «Локомотиве», но его контракт истекает уже в конце этого сезона. Стороны начали переговоры о возможной пролонгации соглашения, что подтвердил представитель Дзюбы – Леонид Гольдман.

По словам Гольдмана, в феврале стороны договорились, что у «Локомотива» по завершению сезона будет приоритет в вопросе предложения Дзюбе нового контракта. При этом у 34-летнего форварда уже есть другие варианты.

«В феврале мы договорились, что если всё пойдёт хорошо, то летом у «Локомотива» будет приоритет. Собственно, сейчас этих договорённостей наша сторона и придерживается, хотя довольно много звонков и предложений из других клубов поступает уже сейчас», - сказал Гольдман, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

В семи матчах чемпионата России за «Локомотив» Артём Дзюба забил шесть голов и отдал четыре голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Леонид Гольдман
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Комментарии (1)
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Booker
28 Апреля 2023 в 18:45
Тоттенхэм,Реал Мадрид?Ведь в Турции он показал себя во всей красе......Довольно много звонков...Не смеши мои тапочки.
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