У Дзюбы много предложений помимо «Локомотива»

Артём Дзюба хорошо показывает себя в «Локомотиве», но его контракт истекает уже в конце этого сезона. Стороны начали переговоры о возможной пролонгации соглашения, что подтвердил представитель Дзюбы – Леонид Гольдман.

По словам Гольдмана, в феврале стороны договорились, что у «Локомотива» по завершению сезона будет приоритет в вопросе предложения Дзюбе нового контракта. При этом у 34-летнего форварда уже есть другие варианты.

«В феврале мы договорились, что если всё пойдёт хорошо, то летом у «Локомотива» будет приоритет. Собственно, сейчас этих договорённостей наша сторона и придерживается, хотя довольно много звонков и предложений из других клубов поступает уже сейчас», - сказал Гольдман, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

В семи матчах чемпионата России за «Локомотив» Артём Дзюба забил шесть голов и отдал четыре голевых паса.