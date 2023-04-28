Дзюба не пойдёт на сокращение зарплаты в «Локомотиве» - представитель игрока дал это понять

«Локомотив» действительно начал переговоры о новом контракте с Артёмом Дзюбой. Информацию подтвердил Леонид Гольдман, который является представителем 34-летнего футболиста.

Гольдман дал комментарий по поводу информации из СМИ о желании «Локомотива» договориться с Дзюбой о более низкой зарплате. Представитель футболиста сказал, что не слышал такого от представителей «Локомотива», и что стороны пока не обсуждали сумму оклада. При этом Гольдман дал понять, что на сокращение зарплаты Дзюба не пойдёт.

«Это выглядело бы максимально неуважительно и смешно, учитывая статус Артёма и количество тех результативных действий, которые он уже совершил за проведенный отрезок в клубе. Поэтому, если бы такое предложение возникло, нам было бы точно очень сложно договориться», - сказал Гольдман, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

В то же время Гольдман отметил, что деньги не являются приоритетом для Дзюбы, однако в переговорном процессе позиция игрока не такая, какая была в феврале. Представитель форварда подчеркнул, что Дзюба хотел бы остаться в «Локомотиве».

В семи матчах РПЛ за «Локомотив» Артём Дзюба забил шесть голов и отдал четыре голевых паса.

Представитель Дзюбы раскрыл детали старта переговоров с «Локомотивом»