Спортивный директор «Оренбурга»: «Летом сделаем пару-тройку хороших приобретений»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о трансферных перспективах клуба этим летом.

«Работа по усилению команды ведётся полным ходом. Думаю, сделаем пару-тройку хороших приобретений», — заявил функционер клуба Премьер-лиги в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, в «Оренбурге» продолжат делать ставку на латиноамериканский рынок, поскольку имеющиеся игроки из этого региона приносят клубу результат.

Напомним, что «Оренбург» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков после 24 туров. В нынешнем составе команды находятся шесть игроков из Латинской Америки.