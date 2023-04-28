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Представитель Дзюбы раскрыл детали старта переговоров с «Локомотивом»

28 Апреля 2023 • 17:43 Комментировать

Леонид Гольдман, представитель Артёма Дзюбы, подтвердил информацию из прессы о старте переговоров с «Локомотивом» о новом контракте. Гольдман дал комментарий по поводу своей первой встречи с представителями «железнодорожников».

«Могу подтвердить, что нашей стороной был озвучен желаемый срок нового соглашения. Но при этом никаких конкретных сумм на этой встрече не обсуждалось. Мы ждём первого конкретного предложения от клуба», - сказал Гольдман, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Как известно, Артём Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале. В семи весенних матчах чемпионата России 34-летний нападающий записал на свой счёт шесть голов.

«Локомотив» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Леонид Гольдман
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