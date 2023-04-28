«Матч ТВ» покажет матчи Медиалиги

Матчи заключительного этапа третьего сезона Медиалиги можно будет посмотреть в эфире федерального канала.

Как сообщает на своих страницах портал Sports.ru, «Матч ТВ» будет показывать четвертьфиналы, полуфиналы и финал Медиалиги.

Стоит сказать, что Медиалига пользуется серьёзной популярностью. На этом фоне Российский футбольный союз в нынешнем сезоне даже допускал два клуба из Медиалиги - «Амкал» и 2DROTS - к участию в розыгрыше национального кубка. «Амкалу» удалось преодолеть два этапа турнира в нижней части турнирной сетки, а 2DROTS – один.