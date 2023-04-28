Слуцкий: «У Дзюбы я оживил только руки, до ног не добрался»

Известный футбольный тренер Леонид Слуцкий стал гостем программы Comedy Club. Экс-рулевой сборной России подшутил над форвардом «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

«Я понял, что картины гораздо полезнее, чем российский футбол. В футболе я оживил столько скульптур, что Микеланджело и не снилось. Правда, у Дзюбы оживил только руки. До ног не добрался», - сказал Слуцкий, чьи слова приводит телеграм-канал «Первый спорт».

В настоящий момент Артём Дзюба выступает за «Локомотив». В семи матчах за «железнодорожников» в Премьер-лиге 34-летний нападающий записал на свой счёт шесть результативных ударов.