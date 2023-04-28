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Селихов – о дисквалификации на шесть матчей после драки: «Так много за один пендаль?»

28 Апреля 2023 • 15:25 Комментировать

Страж ворот «Спартака» Александр Селихов был одним из участников драки в ноябрьском кубковом матче против «Зенита». Как и остальные фигуранты, Селихов получил шесть матчей дисквалификации в Кубке России. Футболист дал комментарий по поводу того наказания.

«По-моему, на шесть матчей дело не тянуло. Так много за один пендаль? Но к итоговому решению отнёсся с пониманием. Ко всем нужно проявлять уважение. При этом важно понимать, что это футбол, рубка началась с самых первых минут. Слишком принципиальный соперник», - сказал Селихов, чьи слова приводятся на сайте «Спартака».

Отметим, что «Спартак» вылетел из Кубка России на втором этапе полуфинала нижней части турнирной сетки. Команда Гильермо Абаскаля сенсационно проиграла «Акрону» из Первой лиги с результатом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Селихов
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