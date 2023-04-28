Уткин снова упрекнул создателей Fan ID

Известный журналист Василий Уткин в очередной раз высказался по поводу закона о паспорте болельщика. Как известно, после внедрения системы Fan ID посещаемость футбольных матчей в России резко снизилась.

«На самом деле всё, что нужно знать про «Фан-Уйди» [Fan ID – прим.] - закон написан, обсужден и принят людьми, ни один из которых никогда не приходил на футбол по билету», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

В настоящий момент власти обсуждают возможность упрощения системы Fan ID. Ранее такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Программа 25-го тура чемпионата России откроется в пятницу матчем между «Динамо» и «Факелом». Не пропустите текстовую трансляцию.