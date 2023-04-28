Апелляция «Пари НН» на техническое поражение отклонена

В марте «Пари НН» проводил матч чемпионата России против «Торпедо». Игра завершилась со счётом 1:1, но впоследствии нижегородцам присудили техническое поражение 0:3 за выход на поле дисквалифицированного игрока (Ярослав Михайлов должен был пропускать игру из-за перебора жёлтых карточек).

«Пари НН» подал апелляцию, но она была отклонена, о чём рассказывает пресс-служба Российского футбольного союза. Решение КДК о присуждении нижегородцам поражения 0:3 оставлено в силе.

На текущий момент «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, то есть находится в зоне стыковых игр.