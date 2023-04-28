Восстановление Газинского займёт до шести месяцев

Травма полузащитника «Урала» Юрия Газинского не позволит игроку вернуться в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Газинскому сделана операция на плечевом суставе. Он будет восстанавливаться сначала в Краснодаре, а затем — в Екатеринбурге, в расположении клуба. Обычно при подобных травмах срок медицинской реабилитации составляет около шести месяцев», — приводит слова пресс-службы екатеринбургского клуба издание «Спорт-Экспресс».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что Газинский не сможет вернуться в расположение клуба до конца сезона. Экс-полузащитник российской сборной получил травму плеча во встрече против ЦСКА в 23-м туре Премьер-лиги. В текущем сезоне Юрий Газинский провёл 20 матчей в рамках всех состязаний, забив пять мячей при трёх результативных передачах.