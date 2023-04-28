Спортивный директор «Оренбурга»: «Мы обо всём договорились с Мансильей»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о выкупе форварда «Расинга» Брайана Мансильи.

«Мы обо всём договорились, теперь вопросом занимаются юристы. Все были заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Думаю, в ближайшее время обо всём объявим и сообщим», — заявил функционер клуба РПЛ в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Мансилья выступает в «Оренбурге» на правах аренды. В текущей кампании на его счету 21 матч в рамках всех состязаний, в которых аргентинец забил четыре гола при семи ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего форварда в 800 тысяч евро.