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Месси выдвинул ультиматум «Барселоне», Джорджина предала Роналду, а Дзюба пустился во все тяжкие – в главных слухах недели рубрика

28 Апреля 2023 • 12:32 Комментировать (1)

В главных слухах недели вы узнаете, какой ультиматум Лионель Месси выдвинул «Барселоне», почему Криштиану Роналду может разойтись с Джорджиной Родригес, и как прошли первые переговоры Артёма Дзюбы по новому контракту с «Локомотивом». Об этом и не только – в настоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси выдвинул ультиматум «Барселоне»

Будущее Лионеля Месси остаётся горячей темой в мире футбола. Информация о возможном возвращении аргентинца в «Барселону» в прессе появляется регулярно. На неделе сообщалось, что Месси выдвинул каталонскому клубу ультиматум. Чемпион мира хочет, чтобы вопрос с его контрактом был решён до конца июня. Если нет, то Лео продлит соглашение с «ПСЖ». Футболист не хочет оказаться в ситуации, когда его действующий договор в Париже истечёт, а в Испании так и не будет понятно, сможет ли «Барселона» вписаться в финансовые правила и зарегистрировать его.  Месси допускает, что в июле-августе «ПСЖ» может уже не предложит ему продление, и тогда он останется у разбитого корыта.

Словом, «Барселоне» нужно поторопиться. Есть информация, что каталонский клуб планирует открыть около «Камп Ноу» музей, посвящённый Месси. «Сине-гранатовые» надеются на хороший доход, который поможет обеспечить возвращение Лионеля.

«Реал» ведёт переговоры с Зиданом

Зинедин Зидан уже почти два года находится без работы. Ожидается, что ближайшим летом француз снова будет тренировать, но где он окажется? По слухам, Зидан может в третий раз возглавить «Реал». На днях появилась информация о том, что мадридский клуб уже ведёт переговоры с 50-летним специалистом. Именно Зидана может назначить Флорентино Перес в случае ухода Карло Анчелотти. Итальянец раз за разом говорит о желании продолжить работу с «Реалом», но его уход не исключается.

Джорджина предала Роналду

На неделе в прессу просочилась информация о возможном расставании звёздной пары – Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Если верить слухам, то португальскому футболисту не нравится образ жизни модели. Роналду якобы возмущён тем, что Джорджина только и делает, что тратит деньги в торговых центрах. Дескать, не такую девушку он хотел бы видеть рядом с собой в дальнейшей жизни.

«Челси» договорился с новым тренером

Изначально фаворитом на должность главного тренера «Челси» считался Луис Энрике. Позже фаворитом стал Юлиан Нагельсманн. Теперь же претендентом номер один называют Маурисио Почеттино. В прессе появилась информация о том, что лондонский клуб уже достиг договорённости с аргентинским специалистом. Осталось уладить лишь некоторые формальности. О назначении Почеттино «Челси» может объявить уже на следующей неделе. При этом к работе Маурисио приступит летом.

Дзюба пустился во все тяжкие

Артём Дзюба хорошо показывает себя в «Локомотиве», и, если верить слухам, московский клуб уже приступил к переговорам с игроком о новом контракте. Впрочем, переговоры эти могут получиться сложными. Есть информация, что Дзюба пока не согласен с предлагаемыми условиями – он хочет иметь более высокий заработок и более привлекательную формулу контракта (на два года, а не в формате «1+1»). Позиция Артёма в переговорах будет сильной, ведь она подкрепляется голами. В общем, запасаемся попкорном.

Слухи собирал Александр Тихий.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
28 Апреля 2023 в 12:57
Месси не хочет снова остаться со слезами на платочке, Зидан трижды в одну реку ..., Челси в абсолютном дерьме...
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