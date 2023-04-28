Личка выступил за возвращение системы «весна-осень»

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка выступил за возвращение российского футбола на систему «весна-осень».

«Я этот вариант проведения сезона впервые встретил в Беларуси. Россия – северный край, играть при системе «весна-осень» – намного лучше. Как минимум, будут лучше поля», – приводит слова чешского специалиста издание «РБ Спорт». По его словам, позволить хороший газон на протяжении всего сезона может только «Зенит», обладающий лучшим стадионом в России.

Напомним, что российский футбол перешёл на систему «осень-весна» в сезоне 2011/2012 для совпадения календаря с сильнейшими европейскими лигами и еврокубковыми состязаниями.