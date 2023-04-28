Нобоа: Судейство? Я не арбитр, я футболист

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос о судействе в Российской премьер-лиге.

«Я не судья, я футболист. И я стараюсь просто играть в футбол и концентрироваться только на этом. У меня есть свое мнение, но зачем об этом говорить. Они сами выбрали систему VAR, а я только играю в футбол», — цитирует Нобоа «Газета.Ру».

В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал в свой актив два ассиста.

«Сочи» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 31 зачетный балл после 24 туров.