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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа: «У нас ситуация очень сложная, но надо двигаться дальше»

28 Апреля 2023 • 11:43 Комментировать
Сочи
...
Торпедо Москва
30.04 16:30

Капитан «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о работе под руководством нового тренера команды Дмитрия Хохлова.

«Конечно, у тренера есть требования. У нас ситуация очень сложная, мы потерпели три поражения подряд. Но надо двигаться дальше, мы готовимся к игре с «Торпедо». Нам сейчас нужно выполнять требования тренера», — приводит слова Нобоа «Газета.Ру».

В нынешнем сезоне 38-летний хавбек принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и записал на свой счет две результативные передачи.

После 24 туров «Сочи» занимает девятое место в чемпионате России, имея в своей копилке 31 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Кристиан Нобоа Сочи
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СОЧИ ТОРПЕДО МОСКВА
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