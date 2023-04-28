Нобоа: «У нас ситуация очень сложная, но надо двигаться дальше»

Капитан «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о работе под руководством нового тренера команды Дмитрия Хохлова.

«Конечно, у тренера есть требования. У нас ситуация очень сложная, мы потерпели три поражения подряд. Но надо двигаться дальше, мы готовимся к игре с «Торпедо». Нам сейчас нужно выполнять требования тренера», — приводит слова Нобоа «Газета.Ру».

В нынешнем сезоне 38-летний хавбек принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и записал на свой счет две результативные передачи.

После 24 туров «Сочи» занимает девятое место в чемпионате России, имея в своей копилке 31 очко.