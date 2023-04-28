Личка оценил свои шансы возглавить «Реал», «Манчестер Сити» или «Баварию»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил на вопрос о своей тренерской мечте.

«Мне нравятся Пеп Гвардиола и Жозе Моуринью – добиться таких же результатов – это моя мечта. Из всех тренеров в мире только десять человек могут работать в «Манчестер Сити», «Баварии», «Реале». Значит, у меня только 1% (смеется)», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Помимо этого, специалист рассказал, что мечтает отрыть академию в Оренбурге и воспитывать молодых футболистов. Личка добавил, что хочет оставить след в команде после своего ухода, чтобы болельщикам было за что его поблагодарить.

После 24 туров «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Контракт 45-летнего тренера с командой рассчитан до лета 2024 года.