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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка оценил свои шансы возглавить «Реал», «Манчестер Сити» или «Баварию»

28 Апреля 2023 • 11:13 Комментировать
Оренбург
...
Пари НН
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30.04 14:00

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил на вопрос о своей тренерской мечте.

«Мне нравятся Пеп Гвардиола и Жозе Моуринью – добиться таких же результатов – это моя мечта. Из всех тренеров в мире только десять человек могут работать в «Манчестер Сити», «Баварии», «Реале». Значит, у меня только 1% (смеется)», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Помимо этого, специалист рассказал, что мечтает отрыть академию в Оренбурге и воспитывать молодых футболистов. Личка добавил, что хочет оставить след в команде после своего ухода, чтобы болельщикам было за что его поблагодарить.

После 24 туров «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Контракт 45-летнего тренера с командой рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Бавария Жозе Моуринью Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Оренбург Марцел Личка
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ОРЕНБУРГ ПАРИ НН
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