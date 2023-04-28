Личка — об игре «Оренбурга»: «Важно, чтобы болельщик не выключил телевизор на 15-й минуте»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался об игре команды.

«Понятно, что результат важен, но и не следует забывать о том, чтобы болельщикам нравилась твоя игра. Мне нравится наш футбол. Важно, чтобы болельщик, смотря матчи «Оренбурга», не выключил телевизор на 15-й минуте. Это моя задача», — цитирует Личку «РБ Спорт».

Специалист признался, что доволен первым сезоном в РПЛ, но всегда можно что-то сделать лучше.

После 24 туров «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. 30 апреля команда Лички примет на своем поле «Пари НН», начало — в 14:00 по мск.