Батчи: «В России чувствую себя абсолютно комфортно»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи поделился впечатлениями от жизни в России.

По словам 24-летнего ангольца, в России он чувствует себя комфортно. Напомним, Батчи перешёл в «Краснодар» осенью прошлого года из португальского «Шавиша».

«В России чувствую себя абсолютно комфортно и безопасно. Тем более, в «Краснодаре» у меня много друзей. Например, Кевин Пина мне помогает по быту и другим вопросам», — цитирует Батчи Sport24.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «быков» 13 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

После 24 туров РПЛ «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.