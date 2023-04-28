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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: «Зенит» мог бы достичь успеха в Европе»

28 Апреля 2023 • 10:34 Комментировать
Оренбург
...
Пари НН
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30.04 14:00

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка назвал российские клубы, против которых сложнее всего играть.

Чешский специалист выделил «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Краснодар» и «Ростов». По мнению Лички, именно эти команды РПЛ показывают наиболее качественный и комбинационный футбол схожий с тем, который демонстрируют коллективы из Европы.

«Есть «Зенит» – это команда другого уровня, хотелось бы посмотреть на них в Лиге чемпионов. Думаю, они могли бы достичь успеха в Европе, сейчас команда очень сильна», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 24 матчах. В воскресенье, 30 апреля, команда Лички встретится с «Пари НН». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Марцел Личка
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ОРЕНБУРГ ПАРИ НН
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