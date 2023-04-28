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Личка — о критике газона в Оренбурге: «Не плачь, а выходи и показывай игру на поле»

28 Апреля 2023 • 10:16 Комментировать
Оренбург
...
Пари НН
1 1.70 X 4.10 2 4.60
30.04 14:00

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о критике искусственного газона на домашней арене его команды.

По мнению чешского специалиста, вместо того, чтобы искать отговорки, соперники «Оренбурга» должны выходить на поле и показывать качественный футбол.

«Зачастую, говоря о нашем поле, некоторые команды ищут отговорки. Но мы действительно играем хорошо. Вот «Уфа» играла на искусственном поле – кто-то плакал? Нет! Вот и вся разница. Не плачь, а выходи и показывай игру на поле», — цитирует Личку «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Свой ближайший матч команда Лички проведёт 30 апреля против «Пари НН». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Оренбург Марцел Личка
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ОРЕНБУРГ ПАРИ НН
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