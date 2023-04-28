«Црвена Звезда» приняла предложение «Краснодара» по Эраковичу

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может продолжить карьеру в «Краснодаре».

По информации Sport24, сербский клуб принял предложение в размере 9 миллионов евро за своего футболиста. При этом отмечается, что сам Эракович не настроен переходить в РПЛ, но если у него не появится более привлекательного варианта в Европе, то трансфер в «Краснодар» не исключён. Кроме того, футболист рассматривает предложения из США, а также азиатских и арабских лиг.

В текущем сезоне 22-летний Эракович провёл за «Црвену Звезду» 39 матчей во всех турнирах и отметился в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 7 миллионов евро.