В РФС высказались об отношениях с УЕФА

Максим Мирофанов, который является генеральным секретарем РФС, поведал об отношениях с УЕФА.

«Отношения с УЕФА? Такие же. Мы не находимся в стадии принятия решения. Если идем по пути Азии, решение нужно принимать в начале июня. Если идем по пути Европы, оно может быть перенесено на следующий год», - приводятся слова Митрофанова на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в прошлом году ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить все российские сборные и команды от участия в официальных соревнованиях под своей эгидой.

В марте сборная России сыграла товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).