Салихова - о спартаковских улицах: «Это было запланировано ещё в проектных документах»

Зарема Салихова, которая является женой экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость об открытии голосования по выбору новых наименований улиц в районе стадиона команды в честь легенд «красно-белых».

«Это не новость. Изначально еще в проектных документах было запланировано дать название улицам в честь спартаковцев», - приводятся слова Заремы на страницах «Спорт-Экспресса».

Ближайший матч «Спартак» проведет против «Ростова» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» завтра, 29 апреля. Перед этой игрой «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.