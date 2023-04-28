Бубнов рассказал, как завершится матч «Спартак» - «Ростов»

В центральном матче 25-го тура Российской премьер-лиги встретятся московский «Спартак» и «Ростов». Своими ожиданиями от матча поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:1. Матч за второе место, очень принципиальная игра. Фаворита здесь выделить невозможно. То, как будет играть «Ростов», для меня понятно. Если Абаскаль не начудит с составом, то всё будет нормально», - передает слова Александра Sportbox.

Матч «Спартак» - «Ростов» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Дата проведения поединка – 29 апреля. Перед этой игрой хозяева занимают третье место, а гости располагаются на второй строчке.