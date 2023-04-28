В ЦСКА высказались о работе судей

Футбольный функционер Роман Бабаев, который занимает пост генерального директора московского ЦСКА, высказался касательно работы судейского корпуса.

«Вопросы судейства были, есть и будут. Другой вопрос, что нужно делать, чтобы решить эти проблемы. А ошибаться арбитры будут продолжать, как и футболисты, которые не попадают в пустые ворота», - передает слова Бабаева издание «Спорт-Экспресс».

После 24 туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Владимира Федотова встретятся с грозненским «Ахматом». Игра пройдет 29 апреля.