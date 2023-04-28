Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В ЦСКА высказались о работе судей

28 Апреля 2023 • 08:12 Комментировать

Футбольный функционер Роман Бабаев, который занимает пост генерального директора московского ЦСКА, высказался касательно работы судейского корпуса.

«Вопросы судейства были, есть и будут. Другой вопрос, что нужно делать, чтобы решить эти проблемы. А ошибаться арбитры будут продолжать, как и футболисты, которые не попадают в пустые ворота», - передает слова Бабаева издание «Спорт-Экспресс».

После 24 туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Владимира Федотова встретятся с грозненским «Ахматом». Игра пройдет 29 апреля.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Бабаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.04.23 в 20:00
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
1.54 4.20 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
09:22 · Россия. Премьер-лига
Каманцев: «Если «Крылья Советов» считают необходимым обратиться в правоохранительные органы — это их право»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Салихова - о спартаковских улицах: «Это было запланировано ещё в проектных документах»
08:32 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, как завершится матч «Спартак» - «Ростов»
08:12 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА высказались о работе судей
08:03 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Урал»
07:45 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Ахмат» - ЦСКА от Бубнова
07:40 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Зенит»
06:24 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков высказался о введении плей-офф в РПЛ
01:42 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Когда пошла черед травм, Абаскаль старался выйти из этой ситуации»
01:28 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Как будет играть «Ростов» против «Спартака», понятно»
27 Апреля
23:56 · Россия. Премьер-лига
Шмаров – о Fan ID: «Папы и мамы с детьми пить пиво не будут»
23:27 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт: «Михаил Кержаков превратился в одного из лучших вратарей России»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Для усиления атаки «Спартак» рассматривает только латиноамериканцев эксклюзив
22:46 · Россия. Премьер-лига
Агент Сутормина оставил без комментариев слухи о ЦСКА и «Локомотиве»
22:24 · Россия. Премьер-лига
Олич: «За три месяца моей работы в ЦСКА я только один раз общался с президентом Гинером»
Все новости
Рекомендуем