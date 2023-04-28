Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Урал»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал комментарий насчет предстоящего поединка между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

«2:1. «Урал», казалось, ушел из опасной зоны, но последние неудачи снова их туда вернули. В Краснодаре екатеринбургскому клубу будет очень непросто. Шансы на победу выше у хозяев», - передает слова Бубнова издание Sportbox.

Матч состоится в Краснодаре в субботу, 29 апреля, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Перед этой встречей «быки» занимают седьмое место в турнирной таблице, а уральцы находятся на 11-й строчке.